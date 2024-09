Calciomercato Milan – Leao-Barcellona saltato per colpa della … Liga

Nel corso della sessione estiva di calciomercato una delle voci più insistenti è stata quella del possibile passaggio di Rafael Leao nella Liga , in modo particolare dal Milan al Barcellona . Il club rossonero, per la verità, è sempre stato netto in merito e ha sempre chiuso la porta ad una possibile partenza del portoghese. Giorgio Furlani , addirittura, è stato intercettato da 'El Chiringuito', ribadendo la volontà di tenersi stretti il lusitano. Dalla Spagna, però, non hanno mai mollato, anzi hanno sempre spinto controcorrente. Spesso si è parlato dei tentativi continui di Joan Laporta di convincere il ragazzo.

Calciomercato Milan - Leao-Barcellona, la Liga si è opposta: il clamoroso retroscena

E ora che il calciomercato è finito queste notizie proseguono. Come riferito da 'Bar Canaletes', infatti, Joan Laporta avrebbe fatto di tutto per ingaggiare Rafael Leao. Il numero uno del Barcellona avrebbe sperato di concludere l'accordo con Nike per finanziare il colpo dal Milan. Per farlo avrebbe inviato una comunicazione alla Liga, che però è stata irremovibile. Ed ha risposto che non sarebbe stata disposta a chiudere un occhio come aveva fatto invece per Dani Olmo.