CALCIOMERCATO MILAN

Non sarebbe ancora sfumata la possibilità per Rafael Leao di trasferirsi dal Milan al Barcellona: e Hansi Flick spinge per il passaggio

Fabio Barera Redattore 10 settembre 2024 (modifica il 10 settembre 2024 | 22:06)

La possibilità di Rafael Leao di trasferirsi dal Milan al Barcellona, nel corso delle prossime sessioni di calciomercato, non è del tutto sfumata, e un ruolo di primissimo piano lo potrebbe giocare Hansi Flick. Come noto, infatti, nella finestra estiva i blaugrana avrebbero tentato in tutti i modi di ingaggiare il lusitano, dopo che era saltato l'affare Nico Williams. La dirigenza rossonera più volte aveva ribadito la volontà si tenere la propria stella. Giorgio Furlani, addirittura, intercettato da 'El Chiringuito', aveva di fatto rifiutato qualsiasi possibile offerta per il classe 1999. Ma la partita non sembra essere chiusa ancora.