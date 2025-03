Uno degli ultimi club che si sarebbero fatti avanti per Rafael Leao, attaccante del Milan, è il Liverpool di Arne Slot. Il portoghese è stato uno degli ultimi giocatori rossoneri a firmare il rinnovo del contratto, ma per come si sta mettendo la situazione la sua permanenza non è più tanto sicura. Se inizialmente, infatti, sembrava quasi incedibile da parte del Diavolo, negli ultimi tempi un'apertura in questo senso c'è stata. E, a fronte di un'offerta all'altezza, la dirigenza sembra essere disposta a trattare il suo trasferimento.