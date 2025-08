Calciomercato Milan, le uscite: in partenza Adli, Bennacer e non solo

Questo è il motivo per cui non ha ridato il giocatore all'OM, che puntava a ottenerlo nuovamente in prestito. Ancora incerto, poi, il destino di Yacine Adli. Il centrocampista francese piace in Italia al Sassuolo, ma, come per Bennacer, il Milan punta a vendere per fare cassa, niente prestiti. Le offerte buone, al Diavolo, erano arrivate da Russia e Qatar, ma Adli le ha rifiutate.