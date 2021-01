Calciomercato Milan – Le ultime su Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic

Pedullà: “La situazione dei rinnovi in casa Milan”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto detto da Alfredo Pedullà, nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il Milan e Mino Raiola per discutere sui rinnovi di Zlatan Ibrahimovic, Gigio Donnarumma ed Alessio Romagnoli.

I rossoneri vogliono rinnovare il contratto dell’attaccante svedese mentre per Gigio sono stati offerti 7 milioni più bonus a stagione. Il procuratore non è soddisfatto di questa proposta e ha rilanciato una richiesta in doppia cifra. Considerato che si è a fine gennaio, il Milan è disposto anche ad inserire una clausola a cifre molto alte.

Stesso discorso vale per il capitano Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto nel 2022. Anche nel suo caso, Mino Raiola ha chiesto di inserire una clausola.