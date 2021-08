Calciomercato Milan – Le ultime news su Florenzi, Adli, Vlasic e Isco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: fatta per Alessandro Florenzi e Yacine Adli, poi assalto ad uno dei due trequartisti

Daniele Triolo

'SportMediaset' ha riferito gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sul Milan. Fatta per Alessandro Florenzi: il terzino destro della Nazionale Italiana, classe 1991, arriverà in prestito oneroso per un milione di euro dalla Roma. Il diritto di riscatto del suo cartellino sarà fissato a 4 milioni di euro.

Praticamente in dirittura d'arrivo anche la trattativa per Yacine Adli, classe 2000, centrocampista francese del Bordeaux. Il Diavolo ha concluso con i 'Girondins' sulla base di un acquisto a titolo definitivo per 10 milioni di euro per un giocatore che arriverà per rimpolpare la mediana rossonera.

Ratificate queste due operazioni di calciomercato, poi, il Milan acquisterà un trequartista. Restano calde, ed entrambe in piedi, le opzioni che portano al croato Nikola Vlasic (classe 1997) del CSKA Mosca ed allo spagnolo Isco (1992) del Real Madrid. Gli ultimi giorni della sessione estiva, forse, saranno quelli più importanti per il club di Via Aldo Rossi. In Russia sicuri: "Milan in chiusura per Vlasic". Cifre e dettagli >>>