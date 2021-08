Calciomercato Milan – Le ultime news su Bakayoko, Corona e Faivre

Le ultime sul calciomercato del Milan: SportMediaset ha fatto il punto della situazione sui movimenti di Paolo Maldini e Frederic Massara

SportMediaset ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Per prima cosa è in arrivo Bakayoko: prestito oneroso biennale con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Nelle prossime ore il giocatore sarà a Milano per sottoporsi alle visite mediche.