Il Milan continua a guardarsi intorno in vista della sessione invernale di calciomercato. La necessità di rinforzare il reparto offensivo porta la dirigenza rossonera a valutare diversi profili, con l'obiettivo di affiancare a Gonçalo Ramos un'altra soluzione e aumentare la concorrenza nel ruolo di centravanti. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane c'è quello di Fōtīs Iōannidīs, attaccante greco classe 2000 attualmente allo Sporting Lisbona.

Anche se al momento non risultano trattative definite. Sul centravanti si è soffermato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, confermando l'interesse del Milan e la presenza di altri club italiani.

Per Ceccarini la prima scelta resta Tresoldi

Ceccarini ha chiarito però le gerarchie per il reparto offensivo: il Milan sarebbe alla finestra per Iōannidīs, ma la prima scelta continuerebbe a essere. Il centravanti delè da tempo uno dei profili seguiti dalla società e rappresenta un investimento in prospettiva, considerata anche la sua giovane età.

La pista che porta al classe 2004, tuttavia, non è semplice. Il Bruges non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio attaccante e le richieste economiche potrebbero rendere complicata un'eventuale operazione già a gennaio. Il club belga vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione e la valutazione supererebbe i 50 milioni di euro.

La Roma osserva Ioannidis, ma pensa soprattutto all'estate

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Panathīnaïkos

Anche lasegue con attenzione la situazione di Iōannidīs. Secondo la ricostruzione di Ceccarini, il club giallorosso avrebbe acceso i riflettori sul centravanti soprattutto in prospettiva futura: un'operazione per gennaio non rappresenterebbe una necessità, mentre per la prossima estate lo scenario potrebbe diventare più concreto.Lo Sporting Lisbona ha acquistato il greco dalper 22 milioni di euro nella scorsa estate e il giocatore ha già attirato l'interesse di diverse società. Il Milan, dunque, resta vigile, senza però modificare la propria preferenza per Tresoldi. Il mercato rossonero è ancora in una fase di valutazione: le esigenze dell'attacco sono chiare, ma saranno costi e opportunità a determinare la scelta definitiva.