Il centravanti dello Sporting Lisbona è finito nel mirino di diverse squadre, ma per il Milan sarebbe soltanto un 'piano B' qualora fallisse la corsa al suo grande obiettivo
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Il Milan continua a guardarsi intorno in vista della sessione invernale di calciomercato. La necessità di rinforzare il reparto offensivo porta la dirigenza rossonera a valutare diversi profili, con l'obiettivo di affiancare a Gonçalo Ramos un'altra soluzione e aumentare la concorrenza nel ruolo di centravanti. Tra i nomi emersi nelle ultime settimane c'è quello di Fōtīs Iōannidīs, attaccante greco classe 2000 attualmente allo Sporting Lisbona.
Anche se al momento non risultano trattative definite. Sul centravanti si è soffermato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, confermando l'interesse del Milan e la presenza di altri club italiani.
Per Ceccarini la prima scelta resta TresoldiCeccarini ha chiarito però le gerarchie per il reparto offensivo: il Milan sarebbe alla finestra per Iōannidīs, ma la prima scelta continuerebbe a essere Nicolò Tresoldi. Il centravanti del Bruges è da tempo uno dei profili seguiti dalla società e rappresenta un investimento in prospettiva, considerata anche la sua giovane età.
La pista che porta al classe 2004, tuttavia, non è semplice. Il Bruges non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio attaccante e le richieste economiche potrebbero rendere complicata un'eventuale operazione già a gennaio. Il club belga vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione e la valutazione supererebbe i 50 milioni di euro.
La Roma osserva Ioannidis, ma pensa soprattutto all'estateAnche la Roma segue con attenzione la situazione di Iōannidīs. Secondo la ricostruzione di Ceccarini, il club giallorosso avrebbe acceso i riflettori sul centravanti soprattutto in prospettiva futura: un'operazione per gennaio non rappresenterebbe una necessità, mentre per la prossima estate lo scenario potrebbe diventare più concreto.
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