Calciomercato Milan: le richieste del Galatasaray irritano Morata, ora…

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Galatasaray continua a tenere il pugno duro nella trattativa per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, il cui cartellino è di proprietà del Milan, ha già da settimane trovato un accordo con il Como per il trasferimento. Tuttavia, per concretizzare il suo ritorno in Italia, serve il via libera del club turco, attuale detentore del prestito valido fino a gennaio 2026.