Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Renato Sanches va al PSG”

Renato Sanches sarà presto un nuovo calciatore del PSG . Ne sono certi i media francesi, che vedono il Milan ormai tagliato fuori. In particolare, è il noto Le Parisien a fare il punto e a fornire importanti aggiornamenti. Lille e PSG avrebbero raggiunto l'accordo proprio in queste ore sulla base di 12 milioni di euro. Nonostante l'offerta del Milan fosse più alta (si parla di circa 16 milioni), è prevalsa la volontà del centrocampista portoghese.

Non solo Renato Sanches: il PSG, infatti, avrebbe chiuso anche per Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 dello Stade de Reims. Anche quest'ultimo era stato accostato al Milan, ma finirà ai parigini. Così come Renato Sanches. I due sono attesi all'inizio della prossima settimana, dopodiché raggiungeranno i compagni nella tournée giapponese.