Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Sanches, Diavolo avanti sul PSG”

Su Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, da mesi, per sostituire Franck Kessié, che ha firmato a parametro zero con il Barcellona, i rossoneri non sono più da soli.

Calciomercato - Renato Sanches tra Milan e PSG, il punto

Come noto, infatti, sul centrocampista portoghese, classe 1997, è piombato anche il PSG, grazie al suo nuovo consulente calcistico, Luis Campos, dirigente suo connazionale che portò Renato Sanches al Lille nel 2019. Rilanciandone, di fatto, la carriera dopo le annate difficili trascorse al Bayern Monaco in Bundesliga ed allo Swansea City in Premier League.

Campos ha avviato contatti sia con il suo ex club sia con l'agente di Renato Sanches, Jorge Mendes. Il PSG sembrerebbe pronto a mettere sul piatto più soldi per il Lille (si vocifera di 30 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe chiudere l'operazione sotto i 20) e uno stipendio più alto per il calciatore.

Secondo quanto riferito, però, da 'Le Parisien', quotidiano parigino molto ben informato delle vicende in casa PSG, il Milan resta avanti su Sanches rispetto al club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi. Questo per via del lavoro svolto nei mesi scorsi da Paolo Maldini e Frederic Massara e dell'intesa che Renato ha già trovato con il Diavolo.

I parigini, comunque, in trattativa anche per strappare Vitinha al Porto, vogliono fare sul serio per il prodotto del vivaio del Benfica. Nei prossimi giorni la situazione diventerà più chiara.