Calciomercato Milan – Le cifre dell’operazione Tomori | News

Calciomercato Milan: Tomori in arrivo nei prossimi giorni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fikayo Tomori, classe 1997, sarà il prossimo difensore del Milan. Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha specificato come il centrale canadese, naturalizzato inglese, arriverà in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il prestito oneroso sarà di un milione di euro; per il riscatto, invece, la cifra dovrebbe essere di 22-23 milioni di euro. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>