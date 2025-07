Calciomercato Milan, le cifre della cessione di Emerson Royal al Flamengo

Emerson Royal sta per passare dal Milan al Flamengo in questa sessione estiva di calciomercato: cifre e formula del suo addio al Diavolo

Sembrava tutto fatto con il Beşiktaş per un trasferimento in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Alla fine, invece, nonostante avesse aperto ad un contratto triennale con i turchi, Emerson Royal lascerà sì il Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ma per far ritorno in patria.