Calciomercato Milan – Le alternative a Bailly: Botman è molto difficile

L'obiettivo di calciomercato del Milan è quello di acquistare un difensore. In pole position c'è Bailly del Manchester United. Il club inglese ha aperto al trasferimento in prestito, ma ovviamente bisogna trovare l'accordo, soprattutto per quanto concerne il diritto di riscatto. Le alternative sono Diallo, Ake e Botman, ma tutti e tre difficilmente vestiranno la maglia rossonera. Su quest'ultimo il Lille continua a dichiarare il giocatore incedibile, visto che sarebbe stata rifiutata un'offerta da ben 40 milioni di euro da parte del Newcastle. Insomma, la pista sembra essere definitivamente tramontata. Intanto ecco le ultime novità su Bailly.