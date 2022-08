Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Offerta del Girona per Onana”

Il Milan ha inserito Jean Onana , classe 2000 , centrocampista camerunense del Bordeaux , tra i suoi obiettivi di calciomercato per quest'estate. Secondo quanto riferito, però, in Francia da 'Le 10 Sport', il giocatore avrebbe ricevuto un'offerta dagli spagnoli del Girona , squadra neo-promossa nella Liga .

Onana, che il Bordeaux aveva acquistato per 2 milioni di euro dal Lille nell'estate 2021 , oggi vale almeno cinque volte tanto. Per il popolare sito web francese di calciomercato, che conferma l'interesse del Milan per Onana, il giocatore piacerebbe anche al Napoli di Luciano Spalletti .

Per entrambe le squadre italiane, però, il calciatore dei 'Girondins' rappresenterebbe soltanto un'alternativa e non una pista prioritaria da centrare ad ogni costo. Il Napoli, come noto, sta trattando Tanguy Ndombélé per rimpiazzare Fabián Ruiz, destinato al PSG, mentre i rossoneri inseguono Raphael Onyedika. Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>