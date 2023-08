Calciomercato Milan – La Lazio vicina a due vecchi obiettivi rossoneri

In questa sessione di mercato il Milan ci sta abituando a tanti colpi in entrata. In rossonero sono arrivati ben 7 nuovi giocatori, in attesa di Musah, e il binomio Moncada-Furlani non sembra volersi fermare qui. Eppure, tra rumors e colpi definiti vi sono anche alcuni profili che sembravano destinati a vestire la maglia milanista. In questa ottica, la Lazio pare essere ormai a un passo dalla chiusura per ben due vecchi obiettivi del mercato rossonero.