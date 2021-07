Calciomercato Milan – Lazio, Sarri: “Luis Alberto? Un problema gestionale”

Le ultime sul calciomercato del Milan: continua a esserci il problema Luis Alberto in casa Lazio. Ecco le parole di Maurizio Sarri

Continua il problema Luis Alberto in casa Lazio. Lo spagnolo, accostato al Milan nelle ultime settimane, non si è presentato nel ritiro biancoceleste senza l'autorizzazione da parte della società. Ne ha parlato anche il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Non ha risposto a una convocazione, è un problema gestionale, societario. Moralmente sto aspettando che arrivi e parli con me e i compagni e ci convinca di ciò che ha fatto. Se ci convince, svanisce il problema morale. Se no ci dovrà chiedere scusa, a me e i compagni”.