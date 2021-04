Calciomercato Milan – Lazio interessata a Pobega | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: la Lazio di Claudio Lotito sarebbe interessata a Pobega, centrocampista del Milan

Novità sul calciomercato del Milan. Secondo quanto scrive la LazioSiamoNoi.it, la Lazio di Lotito starebbe pensando a Tommaso Pobega. Il centrocampista sta giocando in questa stagione allo Spezia, ma è in prestito dal Milan, che ha proprio favore il controriscatto nel caso in cui il club spezzino decidesse di riscattarlo. Pobega ha disputato una buona stagione e quindi ci sono diversi club interessati: non solo la Lazio, ma anche Leicester ed Eintracht. Sempre a proposito di calciomercato: Belotti chiama il Milan.