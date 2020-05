Calciomercato Milan – La Lazio si tira indietro nella corsa a Götze

CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio di Claudio Lotito avrebbe smesso di seguire Mario Götze per via del suo alto ingaggio.

Ricordiamo che Götze, si libererà dal Borussia Dortmund a parametro zero a fine stagione. Dunque, per il Milan, una concorrente in meno nella corsa per arrivare all’attaccante tedesco. La Lazio invece, in alternativa a Götze, segue il classe 1998 Ianis Hagi , figlio dell’ex campione rumeno Gheorghe Hagi.

E sempre per per che riguarda il calciomercato, c’è Alessio Romagnoli che è cercato da una squadra inglese. Per scoprire di quale club si tratta, clicca qui >>

