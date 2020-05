Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: l’Everton ha puntato Romagnoli

CALCIOMERCATO MILAN – In Inghilterra, alcuni giornali sportivi, hanno riportato la notizia che l’Everton di Carlo Ancelotti ha messo gli occhi sul capitano del Milan, Alessio Romagnoli.

La società di via Aldo Rossi ha tutte le intenzioni di trattenere il giocatore per farne un perno del futuro, ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile non si sa mai. L’Everton, per avere Romagnoli, sarebbe pronto ad offrire 35 milioni di euro. Ivan Gazidis, si siederà al tavolo per trattare seriamente una cessione del difensore classe 1995, solo per offerte di almeno 50 milioni.

Difficilmente il club rossonero lo cederà, anche perché da quanto ci risulta, il centrale romano dovrebbe presto trovare l’accordo col Milan per prolungare il proprio contratto in scadenza nel 2022.

E nel frattempo ieri, lo stesso Carlo Ancelotti, è intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti. L’ex tecnico rossonero si è lasciato andare e ha parlato di Milan a 360 gradi. Per leggere tutte le sue dichiarazioni clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓