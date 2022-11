Lazetic, doppietta con la Serbia Under 19: quale futuro per lui?

Marko Lazetic, attaccante del Milan Primavera, si è già fatto apprezzare da mister Stefano Pioli. A gennaio potrebbe partire in prestito

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Marko Lazetic, classe 2004, centravanti del Milan Primavera di Ignazio Abate che, dopo qualche mese di ambientamento in rossonero - e dopo aver superato qualche infortunio di troppo - finalmente comincia a dimostrare tutto il suo valore.

Lazetic, in quest'ultimo periodo, ha iniziato a dare concreti segnali all'interno dell'universo rossonero. Giunto nello scorso gennaio dalla Stella Rossa per quasi 5 milioni di euro, si è inserito nel Milan con umiltà, rispetto ed educazione. Palesando, però, di avere tanta voglia di emergere.

Milan, Lazetic sta migliorando di continuo — Anche per questo motivo la scorsa estate Lazetic ha rifiutato l'ipotesi di partire in prestito per farsi le ossa: è voluto restare al Milan per far vedere di cosa è capace. Negli ultimi 45 giorni il giocatore sembra essere sbocciato. Tripletta all'Atalanta nel campionato Primavera 1, poi due reti in Youth League contro Dinamo Zagabria e RB Salisburgo.

Reti e miglioramenti non sono passati inosservati. Mister Stefano Pioli, infatti, lo ha spesso convocato per le partite della Prima Squadra e in occasione di Cremonese-Milan, quando i rossoneri non riuscivano a trovare la via della rete, ha voluto giocarsi anche la carta Lazetic per il finale di gara.

Il ragazzo è entrato in campo con il giusto piglio e, nel recupero, per poco non è andato in gol con una girata di pregevole fattura. Ha dimostrato di avere tecnica, ma anche coraggio, personalità e sfrontatezza. Il periodo d'oro di Lazetic sta continuando: ieri, infatti, ha messo a segno una doppietta nell'amichevole vinta per 2-1 dalla sua Serbia Under 19 contro i pari età della Macedonia.

Due gol importanti - realizzati con la fascia di capitano al braccio - che testimoniano i continui miglioramenti del giovane centravanti rossonero. Adesso per lui un po' di ferie, poi si rimetterà a disposizione di Abate e di Pioli. A meno che il Diavolo non decida di farlo continuare a maturare in Serie B. Primi sondaggi, infatti, da parte della Reggina (allenata da Filippo Inzaghi) e dal Cagliari per la seconda metà di questa stagione.