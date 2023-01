Calciomercato Milan – Lazetic richiesto da un vecchio amico in Serie B

Marko Lazetic via dal Milan nel calciomercato invernale? Una squadra di Serie B vorrebbe tanto averlo alle proprie dipendenze. Le ultime news

Daniele Triolo

Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004 arrivato al Milan nel calciomercato invernale 2022, ha trovato poco spazio finora nella Prima Squadra rossonera. Il centravanti prelevato dalla Stella Rossa per quasi 5 milioni di euro, infatti, ha giocato appena 4' in Coppa Italia in occasione della semifinale Inter-Milan 3-0 della passata stagione. Poi ha aggiunto 8' in Cremonese-Milan 0-0 di Serie A in questa stagione.

Calciomercato Milan, Lazetic via per giocare? — Motivo per cui è possibile che Lazetic possa lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Questo per poter giocare con maggior continuità in un campionato professionistico anziché nella squadra Primavera di mister Ignazio Abate. Sembra che sulle sue tracce ci sia, nel massimo campionato, la Sampdoria, allenata da Dejan Stanković, che lo conosce sin dai tempi in cui il ragazzo militava a Belgrado.

A Genova, ad ogni modo, non sarebbe titolare fisso. Secondo 'calciomercato.com', però, c'è un'altra squadra molto interessata alle prestazioni di Lazetic. Si tratta della Reggina, compagine di Serie B allenata dal vecchio amico del Diavolo, Filippo Inzaghi, un tempo bomber da 126 reti in 300 partite con la maglia numero 9 rossonera ed anche tecnico nella stagione 2014-2015. I calabresi, che lottano per la promozione, lo vorrebbero in prestito secco fino al prossimo 30 giugno.

Il giocatore preferisce restare in maglia rossonera — Difficile, però, che l'operazione vada in porto perché, a quanto pare, Lazetic preferisce rimanere ad allenarsi a Milanello con mister Stefano Pioli fino alla fine di questa stagione. In attesa, magari, che gli venga concessa una chance per mostrare tutto il suo valore. Mercato Milan, tutti i calciatori in uscita tra gennaio e giugno >>>