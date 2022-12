Calciomercato Milan – Lazetic richiesto: lo cercano almeno in quattro

Marko Lazetic , attaccante serbo classe 2004 , lascerà il Milan in prestito nel calciomercato di gennaio 2023 o rimarrà in rossonero fino al termine della stagione, magari cercando di farsi maggiore spazio nella Prima Squadra di mister Stefano Pioli ? Ne ha parlato il 'Quotidiano Sportivo' in edicola questa mattina.

Lazetic, arrivato al Milan nel gennaio 2022 , prelevato dalla Stella Rossa di Belgrado per quasi 5 milioni di euro, ha avuto un primo anno in rossonero difficile. Pochi gol, tanti infortuni nel Milan Primavera . Ora, dopo essersi messo alle spalle l'ennesimo fastidio muscolare, sembra essersi finalmente ambientato in Italia e con il Diavolo.

Tra Serie A, Serie B e Olanda, ha tante possibilità per giocare

Per il 'QS', però, c'è ancora la possibilità che Lazetic giochi gli ultimi sei mesi di questa stagione in prestito altrove, di modo da 'testarsi' in un contesto e in un campionato superiore. Lo cercano, infatti, almeno quattro squadre: Cremonese e Sampdoria (allenata da Dejan Stankovic, che già lo aveva avuto in patria) in Serie A, nonché Reggina e Cagliari in Serie B. Inoltre, sulle sue tracce anche alcuni club olandesi di seconda fascia.