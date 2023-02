Calciomercato Milan – Lazetic al Lucerna? La scelta al calciatore

Il Milan ha concluso la sua campagna di calciomercato invernale senza colpi, nè in entrata nè in uscita. Un giocatore che potrebbe partire in prestito è il giovane Marko Lazetic , che sarebbe molto apprezzato dal Lucerna . Il giocatore, però, non sarebbe del tutto convinto dell'operazione.

Calciomercato Milan, Lazetic al Lucerna in prestito?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Lucerna sarebbe in contatto con gli agenti di Lazetic per spiegare la bontà del progetto e la prospettiva di un ruolo da titolare. Il Milan avrebbe già dato l’ok all’operazione e ora attende una risposta dal ragazzo. Marko non sarebbe convinto perché vorrebbe rimanere in rossonero nonostante i pochi minuti raccolti in prima squadra. Il giovane attaccante rossonero vorrebbe giocarsi le sue chance con la prima squadra, nonostante davanti abbia Giroud, Origi e Ibrahimovic. Rinnovo Leao, Dimvula: “Notizie false e fuorvianti. Vuole restare al Milan”