Calciomercato Milan – Lazetic in arrivo. Pioli è curioso di scoprirlo

Il Milan sta per piazzare il colpo di calciomercato di prospettiva, Marko Lazetic dalla Stella Rossa. Mister Stefano Pioli lo aspetta ...

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi oggi in edicola danno spazio all'ultimo colpo di calciomercato del Milan, ovvero Marko Lazetic. Il Diavolo, infatti, in questa sessione di gennaio rinuncerà a Pietro Pellegri (che finirà al Torino in prestito, ma dal Monaco) e ratificherà nelle prossime ore l'acquisto del giovane centravanti, classe 2004, dalla Stella Rossa.

Il calciatore ha già raggiunto un accordo con il Diavolo per un contratto fino al 30 giugno 2027 e oggi sono in arrivo a Milano i suoi agenti per sbrigare le ultime formalità. Quindi, visite mediche con il Milan (tra domani e dopodomani?) e la firma sugli accordi definitivi. Per 'La Gazzetta dello Sport', Lazetic costerà 3 milioni di euro al Milan.

Sia il 'Corriere dello Sport' sia 'Tuttosport', invece, sostengono come il suo cartellino costerà, al Diavolo, 4 milioni di euro, più uno di bonus, più il 10% di un'eventuale, futura rivendita. Nel post-partita di Milan-Juventus è stato chiesto al tecnico rossonero, Stefano Pioli, cosa ne pensa del suo arrivo e l'allenatore, di fatto, si è detto curioso di vederlo all'opera.

"Quando e se arriverà, cercherò di capire che giocatore è - ha detto Pioli di Lazetic, acquisto del Milan nel calciomercato invernale -. Se la società è intervenuta così vuol dire che è un giovane di grande prospettiva". In patria già si sprecano i paragoni con Dusan Vlahovic: vedremo se il talento serbo preso dai rossoneri riuscirà a ripercorrerne le orme. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI