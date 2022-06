Calciomercato Milan – Lazetic va verso la cessione in prestito

Marko Lazetic lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Andrà in prestito per 'farsi le ossa' e crescere ulteriormente

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato anche su Marko Lazetic. Il Diavolo ha acquistato, nello scorso mese di gennaio, il giovane attaccante serbo, classe 2004, dalla Stella Rossa. Un investimento anche importante, nell'ordine di quasi 5 milioni di euro. Ma il ragazzo non ha mai giocato.

Calciomercato Milan: Lazetic, un anno altrove per crescere

Uno scampolo di minuti in Coppa Italia nel derby perso 0-3 contro l'Inter, in occasione della semifinale di ritorno del torneo e qualche panchina in Serie A senza mai entrare. Secondo il quotidiano romano, dunque, Lazetic non resterà alla corte di Stefano Pioli nella prossima stagione. Il Milan crede in lui, ma lo considera acerbo.

Verrà, dunque, sicuramente mandato in prestito altrove per 'farsi le ossa' e crescere ulteriormente. Dove può andare? Su Lazetic ci sono molte squadre. In particolare, però, sta premendo il Cagliari, compagine che, l'anno prossimo, disputerà la Serie B e che vuole un'immediata risalita nella massima serie.