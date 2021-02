Calciomercato Milan – Lazaar, firma vicina con il Watford: le ultime / News

Calciomercato Milan, le ultime su Lazaar

Sessione invernale di calciomercato soddisfacente per il Milan, che ha chiuso con gli acquisti di Fikayo Tomori, Soualiho Meite e Mario Mandzukic. La dirigenza, nel rush finale, ha cercato anche un ultimo assalto ad un vice Theo Hernandez vista la cessione di Andrea Conti al Parma. I profili in cima alla lista erano Matias Vina e Junior Firpo, ma per entrambi non ci sono state le condizioni per far decollare una trattativa. Un altro dei nomi accostati al Milan era Achraf Lazaar, che nei giorni scorsi ha rescisso il proprio contratto con il Newcastle. Secondo quanto ‘TuttoMercatoWeb’, il giocatore è vicino alla firma con il Watford. Il classe 1992 dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per un altra stagione.

