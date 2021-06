Calciomercato Milan – Laxalt alla Dinamo Mosca: le cifre dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diego Laxalt, rientrato dal prestito al Celtic, ripartirà subito. Andrà in Russia definitivamente

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come Diego Laxalt stia per salutare definitivamente i rossoneri. L'esterno mancino uruguaiano, classe 1993, rientrato a Milano dopo il prestito al Celtic, è infatti in procinto di essere ceduto a titolo definitivo alla Dinamo Mosca.