Calciomercato Milan – Laxalt al passo d’addio: andrà alla Dinamo Mosca

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diego Laxalt, di ritorno dal prestito al Celtic, andrà a giocare in Russia. Quasi tutto fatto

Il Milan sta per concretizzare una cessione importante in questo calciomercato estivo. Diego Laxalt, classe 1993, rientrato dal prestito al Celtic, sta infatti per firmare con la Dinamo Mosca. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Laxalt, che era giunto in rossonero nell'estate 2018, salvo poi giocare 18 mesi altrove, si trasferirà alla squadra moscovita in cambio di 4 milioni di euro. Si attende, dunque, soltanto la firma dell'esterno sinistro uruguaiano con la Dinamo Mosca e l'ufficialità dell'operazione. Riscatto Tonali, si è inserita la Juventus: le ultime news >>>