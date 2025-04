Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. Il Diavolo potrebbe pensare a cessioni importanti, tra queste ci potrebbe essere quella di Chukwueze . L'esterno del Milan è stato vicino al Fulham in inverno e potrebbe diventare di nuovo una pista calda tra pochi mesi. I rossoneri hanno già trovato il sostituto? Le ultime novità.

Calciomercato Milan, Laurienté l'erede di Chukwueze? Le ultime

Secondo quanto riportato da SportMediaset potrebbe essere alla ricerca di un rinforzo sugli esterni in vista del calciomercato estivo. Un giocatore nel mirino sarebbe Armand Laurienté, attaccante francese appena promosso dalla Serie B col Sassuolo. Lui sognerebbe un futuro a San Siro e il Milan potrebbe pensarci davvero in caso di cessione di Chukwueze. Laurienté ha giocato una grandissima stagione in Serie B con 17 gol e 5 assist e potrebbe essere un colpo interessante per il reparto del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, il futuro di Theo Hernandez è segnato. Ecco il punto sul suo rinnovo>>>