Calciomercato Milan – Laudisa: “Renato Sanches, ci sono notizie positive”

Le ultime di calciomercato sul Milan firmate dal giornalista Carl Laudisa. Attenzione agli sviluppi positivi su Renato Sanches

L'esperto di calciomercato Carlo Laudisa ha parlato dei rinnovi di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Il portoghese ha lo stesso agente di Renato Sanches, motivo per cui il Milan si sta portando avanti sul centrocampista del Lille. Ecco le dichiarazioni rilasciate sul profilo Instagram di Carlo Pellegatti: "Ci sono lavori in corso sia per Theo che per Bennacer, tutti e due in scadenza nel 2024, come Rafael Leao. Qui c’è una storia parallela. Il procuratore di Leao è lo stesso di Renato Sanches, Jorge Mendes. I colloqui con lui vanno avanti da qualche settimana. Abbiamo notizie positive, perché dopo la proposta del club rossonero c’è stata una controproposta del manager portoghese: ancora non c’è un’intesa però ci sono segnali di feeling che fanno ben pensare. Allo stesso modo c’è un patto per Renato Sanches. Il portoghese è in scadenza col Lille nel 2023, pensare a delle vicende già decise è prematuro, però vi posso confermare che l’umore è sorridente sia per Leao che per Renato Sanches. Gli può toccare l’eredità di Kessie, non è un nome da poco”. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.