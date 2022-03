Calciomercato Milan – Laudisa: “Maldini e Massara seguono Traoré”

Hamed Junior Traoré del Sassuolo sarebbe un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Alternativa a Nedim Bajrami (Empoli)

Hamed Junior Traoré, classe 2000, centrocampista del Sassuolo, sarebbe un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Lo ha dichiarato Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' esperto proprio delle vicende di mercato delle 20 squadre di Serie A. Laudisa ha parlato dell'interesse del Milan per Traoré in un video pubblicato sul canale 'YouTube' del suo collega Carlo Pellegatti, notoriamente tifoso del Diavolo.