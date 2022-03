Calciomercato Milan – Laudisa: “Trequartista, occhio all’idea Bajrami”

Nedim Bajrami potrebbe approdare al Milan nel prossimo calciomercato estivo. Parola di Carlo Laudisa, esperto de 'La Gazzetta dello Sport'

"Il Milan sta progettando il futuro con dei cambiamenti chiari. Franck Kessié andrà molto probabilmente al Barcellona, arriva Yacine Adli e rientra Tommaso Pobega dal Torino. Poi c'è anche un discorso sui riscatti, di Alessandro Florenzi e di Junior Messias. Brahim Díaz? Occorrono 22 milioni di euro per riscattarlo. Ecco perché, in questa stagione un po' in chiaroscuro per lo spagnolo, il Milan si sta guardando intorno per il ruolo di trequartista", ha esordito Laudisa.