Calciomercato Milan – L’Atalanta piomba su Berardi: la situazione

Domenico Berardi è pronto a lasciare il Sassuolo in questo calciomercato: il Milan ci prova, ma anche l'Atalanta vuole fare sul serio

Domenico Berardi è stato accostato al Milan in questo calciomercato , ma anche l' Atalanta segue con insistenza il giocatore. Il Campione d'Europa ha fatto sapere al Sassuolo di voler cambiare aria e numerose squadre stanno osservando la situazione per cercare di capire se affondare il colpo in questi ultimi giorni di agosto. La valutazione che il club neroverde fa del nazionale azzurro è di 35 milioni di euro .

Il Milan aveva pensato all'esterno in passato, perché Stefano Pioli apprezza molto il giocatore. Anche la Fiorentina sta monitorando la situazione, ma l'affare è bloccato dalle alte pretese di Giorgio Squinzi. La Dea è l'ultima squadra che si è aggiunta alla corsa per Berardi: va sottolineato come i bergamaschi non abbiamo ancora formulato offerte ufficiali.