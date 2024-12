Calciomercato e tormentoni: Milan, ricordi Noa Lang? Che fine ha fatto

Ma come sta andando la stagione di Lang? Molto bene, come dimostrato dai numeri: 20 presenze, 5 gol e 7 assist fino ad ora. E la scorsa stagione invece? Sulla falsariga di quella attuale: 19 presenze, 5 gol e 2 assist. Insomma, a 25 anni, l'attaccante olandese sta mostrando le sue spiccate qualità. Al Milan avrebbe, forse, ottenuto poco spazio sulla fascia di sinistra e sarebbe stato costretto a trasferirsi sulla destra, non proprio la sua zona di competenza. Si tratta di un rimpianto di mercato? Non è ancora detto, ma magari il suo nome potrebbe anche tornare in orbita rossonera.