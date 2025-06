Calciomercato Milan, l’Al-Hilal torna alla carica per Theo Hernández

Il contratto di Theo Hernández con il Milan scadrà, come noto, il 30 giugno 2026 e il rinnovo non arriverà. Pertanto, dovrà essere venduto quest'estate per non perderlo a parametro zero tra un anno. Se il sì di Theo Hernandez agli arabi non arriverà entro martedì 10 giugno, ultimo giorno utile per tesserare i nuovi acquisti in vista del Mondiale per Club, la situazione sarà nuovamente ingarbugliata.