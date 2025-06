Calciomercato Milan, l’Al-Hilal molla Theo e punta Angelino: i dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano, l'Al-Hila molla Theo Hernandez, terzino del Milan, e bussa alla Roma per Angelino

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, attraverso il proprio profilo X, l'Al-Hilal avrebbe dunque cambiato obiettivo, ma rimanendo in Serie A. Il club arabo ha presentato un'offerta di oltre 20 milioni di euro per il terzino sinistro della Roma, Angeliño, e le trattative sono in corso. Il giocatore spagnolo diventa così l'obiettivo principale del club arabo e l'affare con il Milan per Theo Hernandez rischia di sfumare.