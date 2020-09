Calciomercato Milan – L’agente di Milenkovic spinge per la cessione

ULTME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nikola Milenkovic continua ad essere uno dei profili che piace tanto al Milan per rinforzare la difesa.

Il difensore serbo della Fiorentina non sembra orientato a voler prolungare il proprio contratto in scadenza coi toscani nel 2022 e lo stesso agente del difensore, Fali Ramadani, starebbe sondando varie possibilità e il club rossonero, riporta Repubblica, sarebbe una di queste.

Milenkovic ha ad oggi una valutazione molto alta (almeno 30 milioni) e salvo l’inserimento di una contropartita come Paquetà difficilmente l’operazione potrà andare in porto. A questo punta risulterà decisiva la valutazione su cui Milan e Eintracht si accorderanno sul cartellino di Ante Rebic la cui cessione, ricordiamo, andrà per il 50% alla Fiorentina.

