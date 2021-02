Calciomercato Milan – Laazar rescinde con il Newcastle | News

Lazaar rescinde: le ultime sul calciomercato del Milan

Nuovo colpo di calciomercato per il Milan? Tutto è possibile. Secondo infatti le ultime indiscrezioni raccolte da tuttomercatoweb.com, Achraf Lazaar avrebbe rescisso il contratto con il Newcastle.

Lazaar, ricordiamo, era stato accostato al Milan, che al gennaio ha cercato un vice di Theo Hernandez. In realtà è arrivata Kerkez, che può giocare in quel ruolo, ma inizialmente giocherà nella Primavera di Federico Giunti. Per questo motivo, chissà che Maldini e Massara non pensino ad un ingaggio dell'ex Palermo, che potrebbe dunque tornare a giocare in Serie A.