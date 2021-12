Calciomercato Milan – La verità su Jovic e Lacazette

Milan che cerca un rinforzo in attacco per il futuro e valuta anche due vecchi pallini di alto livello. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Nel calciomercato di gennaio il Milan non farà moltissimo, ma tutto ciò che verrà fatto sarà mirato e studiato con attenzione. Sicuramente servirà un nuovo difensore dopo l'infortunio di Simon Kjaer, danese classe 1989 che ha terminato la stagione. Per il resto, si interverrà solo in caso di importanti opportunità che possano andare a migliorare sensibilmente il valore della squadra. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, una di queste potrebbe arrivare dall' Arsenal e riguarderebbe Alexandre Lacazette , in scadenza di contratto. Sembra infatti che nei giorni scorsi alcuni intermediari abbiano proposto al club rossonero il francese classe 1991. Tuttavia, il Milan non pare molto entusiasta. Lacazette prende uno stipendio ricchissimo e costerebbe comunque almeno 22 milioni.

Un'altra ipotesi riguarda Luka Jovic, elemento che da tempo è nel mirino della dirigenza milanista. I rapporti con il Real Madrid sono eccellenti e il serbo classe 1997 è in uscita. Non si è mai ambientato del tutto e potrebbe partire anche in prestito. La valutazione è di 20 milioni e dunque si potrebbe fare un prestito di un anno e mezzo con riscatto a 20 milioni per non far fare minusvalenza al club spagnolo. Piace, ma non c'è al momento trattativa. Milan che è infatti convinto di avere una buona rosa e che dunque vuole recuperare i propri uomini innanzitutto. La sensazione è che, dunque, il colpo in attacco sarà rinviato alla prossima estate. Da tenere d'occhio ci sono anche Julian Alvarez, argentino classe 2000 del River Plate che ha una clausola da 25 milioni, e Agustin Alvarez, uruguaiano classe 2001 del Penarol, con clausola da 20 milioni. Il bomber del Liverpool si libera a zero: si pensa a lui per il dopo Ibrahimovic