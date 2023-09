Calciomercato Milan – Era fatta per un attaccante, ma poi …

Il Milan , nella scorsa sessione di calciomercato , ha cercato una punta da mettere alle spalle di Olivier Giroud. I rossoneri, dopo vari nomi e cirocostanze, hanno chiuso per Luka Jovic , attaccante della Fiorentina. La punta ex Real Madrid, non era, con molte probabilità, la prima scelta del Diavolo. Sono stati tantissimi i nomi associati ai rossoneri nelle ultime ore di calciomercato . Un giocatore della Serie A, a quanto pare, sarebbe stato vicinissimo al Milan . Ecco il retroscena su una trattativa sfumata.

Calciomercato Milan, il retroscena su una punta

Come riporta La Stampa, nella sua edizione odierna, il Milan aveva praticamente chiuso per Antonio Sanabria, attaccante del Torino. Il giocatore, dopo l'arrivo di Zapata in granata, aveva accettato la corte rossonera. La trattativa di calciomercato, però, sarebbe stata bloccata da Juric, che avrebbe preteso di avere ancora Sanabria in rosa. Per i questo i granata non avrebbero ceduto al Milan la punta paraguaiana. I rossoneri hanno poi virato verso altri obiettivi.