Calciomercato Milan, la Sampdoria interessata a Coubis: la situazione

Come riportato da Daniele Longo sul suo profilo X, la Sampdoria avrebbe chiesto informazioni per Andrei Coubis . Difensore centrale italo-rumeno classe 2003 del Milan Futuro. Il club genovese avrebbe quindi avviato un primo sondaggio esplorativo per valutare la fattibilità dell’operazione. Ecco le sue parole: "Milan, richiesta della Sampdoria per Coubis"

Calciomercato Milan, Sampdoria su Coubis: possibile cessione in vista?

La volontà della Sampdoria su Coubis è chiara da tempo e ora sta continuando a lavorare con attenzione per capire se ci siano i margini per concretizzare l’affare. Qualora riuscisse, la società ligure si assicurerebbe un prospetto interessante con ampi margini di crescita. Un profilo che sarebbe molto utile alla linea difensiva di Massimo Donati, che proverà a riportare la squadra in Serie A dopo una stagione in cui la retrocessione in Serie C è stata sfiorata.