Calciomercato Milan – La Roma osserva Jovic come vice-Dzeko

Luka Jovic è un nome che circola da tempo per l'attacco del Milan in questo calciomercato. Il serbo è in uscita dal Real Madrid e interessa a diverse squadre, ma attualmente i rossoneri vorrebbero puntare su un profilo più economico. Ecco allora che spunta una nuova concorrente italiana per il giocatore: parliamo della Roma di Jose Mourinho.