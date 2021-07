Calciomercato Milan – La richiesta del Manchester United per Dalot

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la fascia destra in difesa. Il punto

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , vorrebbe riportare in rossonero Diogo Dalot . Il terzino portoghese, classe 1999 , si è fatto molto apprezzare, da società e staff tecnico, nel corso dell'ultima stagione, trascorsa al Milan con la formula del prestito secco dal Manchester United .

Dalot è la prima scelta di mister Stefano Pioli per rinforzare la fascia destra della difesa del Milan, il prescelto per formare, con Davide Calabria, una coppia di laterali difensivi di alto livello per Serie A e Champions League. I 'Red Devils', però, fanno muro una sua possibile, nuova partenza in direzione Milano.