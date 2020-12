Calciomercato Milan – La priorità resta quella del difensore | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: si cerca un difensore

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è stato colpito dall’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Certo, quella dello svedese è un’assenza pesante, ma secondo la società la sua sostituzione non è una priorità. Certo, verranno colte eventuali opportunità di mercato, ma il club rossonero punta su Rafael Leao e Ante Rebic.

La vera emergenza, invece, è quella in difesa. L’assenza di Simon Kjaer, infatti, è in un certo senso peggiore di quella di Ibrahimovic: la sua mancanza in campo si è sentita eccome. Per questo, la priorità di Maldini è quella di acquistare un difensore centrale nel mercato di gennaio. Come noto nel mirino ci sono Ozan Kakab dello Schalke 04 e Mohamed Simakan dello Strasburgo. Calciomercato Milan: suggestione Weah in attacco. VAI ALLA NOTIZIA>>>