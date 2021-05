Calciomercato Milan – La priorità è il rinnovo di Kessie: ecco l’offerta | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la priorità del club rossonero è il rinnovo di Franck Kessie, autore di una grande stagione

Franck Kessie è stato indiscutibilmente il giocatore più importante del Milan nella stagione appena conclusa. Quantità, qualità, personalità: l'ivoriano ha trascinato la squadra di Pioli all'obiettivo tanto sognato della Champions League . Ovviamente le sue prestazioni non sono passate inosservate alla dirigenza, che ha intenzione di blindarlo per evitare pressing da parte di altri club.

Il portale calciomercato.com fornisce alcuni dettagli importanti. Il Milan ha proposto un contratto di cinque anni a 3,5 milioni di euro più bonus per arrivare a 4, ma l'offerta stata rifiutata da Kessie, che chiede 5 milioni di euro. C'è distanza dunque, ma questa può essere colmata. Come detto l'ivoriano è probabilmente il giocatore più importante a disposizione di Pioli e il Milan non ha nessuna intenzione di perderlo. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a De Paul. C'è una novità importante.