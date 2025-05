Calciomercato Milan, la Premier League punta un Top rossonero: ecco chi

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, infatti, tra i giocatori milanisti più apprezzati in Europa c'è Christian Pulisic. Lo statunitense è uno dei protagonisti assoluti di questa stagione rossonera e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione della ricca Premier League. Pulisic ha un contratto che lo lega al Milan fino al 2027, con tanto di opzione per l'anno successivo, ma vorrebbe capire quelli che sono i piani della società rossonera per il futuro. Intanto, i club inglesi rimangono alla finestra e osservano con attenzione.