Calciomercato Milan – La Juventus pensa a Antonio Donnarumma | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: la Juventus avrebbe messo nel mirino Antonio Donnarumma per farlo giocare nell'Under 23

Novità importanti sul fronte calciomercato del Milan. Secondo quanto scritto da tuttomercatoweb.com c'è l'interesse della Juventus per Antonio Donnarumma, fratello di Gigio. L'estremo difensore, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe giocare nell'Under 23 bianconera nella prossima stagione. E' chiaro che l'interesse per Antonio è strettamente collegato a quello per suo fratello: è possibile dunque che i due portieri si ritrovino insieme a Torino dopo diversi anni trascorsi a Milanello. Ma come stanno le cose per il rinnovo? Ecco gli aggiornamenti.