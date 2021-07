Calciomercato Milan – La Fiorentina vuole blindare Vlahovic: il piano

Dusan Vlahovic rimane un obiettivo di calciomercato del Milan, seppur non per questa sessione. La Fiorentina, però, vuole blindarlo

Dusan Vlahovic rimane un obiettivo di calciomercato del Milan, seppur non per questa sessione. La Fiorentina, però, vuole blindarlo. Il piano dei viola è chiaro: rinnovare il contratto del serbo per evitare che le big italiane ed europee possano tentare l'assalto questa estate o la prossima. A fare il punto della situazione è 'La Nazione'.