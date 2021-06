Calciomercato Milan – La Fiorentina vigile sulla situazione Tonali

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, la Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa per Tonali

Il Milan sta trattando con il Brescia uno sconto per il riscatto di Sandro Tonali. Il centrocampista, dopo non aver entusiasmato più di tanto il popolo rossonero dopo questa stagione, ha comunque conquistato la fiducia della dirigenza che è fortemente intenzionata ad acquisirlo a titolo definitivo. Sullo sfondo, però, ci sarebbe un altro club che starebbe monitorando la situazione. Stando a quanto riportato da 'Sportitalia' si tratterebbe della Fiorentina. Il club viola è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo di Rino Gattuso e, nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa tra i rossoneri e il club di Cellino, la società di Commisso farà un tentativo per Tonali. Intanto il futuro di Calhanoglu potrebbe avere una svolta inaspettata: le ultime.